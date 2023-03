ChatGpt, in Italia il chatbot IA è trainato dai giovani (Di martedì 14 marzo 2023) Pubblico che, in media, ha speso sul sito 13,1 minuti al mese, più di Wikipedia (11,2 minuti), di siti di testate giornalistiche come Gazzetta dello Sport e Fanpage.it (5,1 e 3,5 minuti, ... Leggi su ilsole24ore (Di martedì 14 marzo 2023) Pubblico che, in media, ha speso sul sito 13,1 minuti al mese, più di Wikipedia (11,2 minuti), di siti di testate giornalistiche come Gazzetta dello Sport e Fanpage.it (5,1 e 3,5 minuti, ...

ChatGpt, in Italia il chatbot IA è trainato dai giovani Nel primo mese del 2023, solo in Italia ChatGpt è stato visitato da oltre 1,4 milioni di utenti unici. Pubblico che, in media, ha speso sul sito 13,1 minuti al mese, più di Wikipedia (11,2 minuti), di siti di testate giornalistiche come Gazzetta dello Sport e Fanpage.it (5,1 e 3,5 minuti). Il grande hype generato da ChatGPT ha spinto OpenAI.com tra i primi 150 siti e app più visitati in Italia, in particolare grazie agli uomini di età compresa tra 15 e 24 anni. L'interesse per l'intelligenza artificiale di OpenAI e ChatGPT ha raggiunto livelli record in tutto il mondo, e l'Italia non fa eccezione. Secondo i dati pubblicati da Comscore, nel solo mese di gennaio 2023, il sito ha registrato questi numeri significativi.