Chat fra studenti, un adulto si infiltra e molesta le ragazzine. Aperta indagine per adescamento. La scuola: famiglie controllino i figli (Di martedì 14 marzo 2023) Una Chat fra compagni di scuola trasformata in luogo di adescamento. E' successo a un centinaio di studenti facenti parte di un gruppo WhatsApp utilizzato per comunicazioni fra compagni. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, un adulto sarebbe riuscito a infiltrarsi nella Chat e avrebbe cominciato a molestare le ragazze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 marzo 2023) Unafra compagni ditrasformata in luogo di. E' successo a un centinaio difacenti parte di un gruppo WhatsApp utilizzato per comunicazioni fra compagni. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, unsarebbe riuscito arsi nellae avrebbe cominciato are le ragazze. L'articolo .

