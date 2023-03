Charlene di Monaco | Alberto compie 65 anni ma nella foto ufficiale lei non c’è

Leggi su dilei

(Di martedì 14 marzo 2023)di65. Il Principe infatti è nato il 14 marzo 1958. Per festeggiare si è affacciato dalla finestra del Palazzo in compagnia dei due figli, Jacques e Gabriella, madiè inspiegabilmente assente. O forse una spiegazione c’è ed è l’inizio della più grande tragedia che la coppia ha recentemente vissuto.di65senzadiha voluto condividere con sudditi e turisti il giorno di festa per il suo 65esimo compleanno. Si tratta di una tappa importante per il Principe che ha deciso quindi di affacciarsi alla finestra del Palazzo insieme ai gemelli Jacques e Gabriella, come riporta ...