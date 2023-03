(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Si gioca oggi, martedì 14 marzo, il ritorno degli ottavi di finale diLeague tra. La partita, al via alle 21 all’Estadio do Dragao di O. sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in tv, in chiaro, su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UCL #ChampionsLeague | #Inter, #Inzaghi: 'So cosa ha fatto #Skriniar per essere disponibile domani' - fritatalover : RT @PaliilaP: Non provate a rigirare la frittata: era il sorteggio più facile fra quelli possibili negli ottavi di Champions League, l'#int… - News24Italy : #Champions, Porto-Inter: come vederla in tv - AlfredoPedulla : SONDAGGIO Stasera Porto-Inter: secondo voi, i nerazzurri voleranno ai quarti di finali di Champions League? Sì N… - il_farmacista : Esattamente 6 anni fa mettevamo in campo questo 11. Era Juve-Porto di Champions League. -

Questa sera alle 21 il ritorno degli ottavi di finale diLeague trae Inter. Ecco il corteo dei nerazzurri per le strade di Oporto ...Si concludono questa settimana gli ottavi di finale diLeague con altre due squadre ... ildi Sergio Conceicao in casa è tostissimo. In una partita con gol, l'Inter proverà a centrare ...Per visitare la città e pure per battere Conçeicao, vale a dire prendersi un quarto diche manca da 12 anni. Una vita fa. Tanto per intendersi: nel 2011 Simone Inzaghi aveva appena smesso ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nerazzurri a caccia dei quarti di finale, la missione è difendere l’1-0 dell’andata: Dzeko in coppia con Lautaro per assaltare i portoghesi ...