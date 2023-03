Champions: Novara passa a Stoccarda e ipoteca la semifinale (Di martedì 14 marzo 2023) Stoccarda - Novara 1 - 3 (25 - 21, 16 - 25, 21 - 25, 23 - 25) Con un po' di tensione in più durante la fase centrale del primo set Novara avrebbe potuto chiudere la gara di andata dei quarti di finali ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 marzo 2023)1 - 3 (25 - 21, 16 - 25, 21 - 25, 23 - 25) Con un po' di tensione in più durante la fase centrale del primo setavrebbe potuto chiudere la gara di andata dei quarti di finali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: CHE SERATA PER NOVARA ???? Novara vince 3-1 in rimonta a Stoccarda e mette un piede in semifinale di Champions League di v… - jlfleite : RT @Volleyball_it: Champions League F. Novara soffre, ma vince 3-1 a Stoccarda - OA_Sport : Volley, Champions League 2023: Novara supera Stoccarda in trasferta! Carcaces scatenata, passo verso la semifinale - - B_R_H_E_D_A : RT @Volleyball_it: Champions League F. Novara soffre, ma vince 3-1 a Stoccarda - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: CHE SERATA PER NOVARA ???? Novara vince 3-1 in rimonta a Stoccarda e mette un piede in semifinale di Champions League di v… -