Champions, l’Inter vola ai quarti: quanto vale il traguardo (Di martedì 14 marzo 2023) Inter premi Champions League – Dopo la sconfitta ottenuta in campionato per mano dello Spezia, l’Inter si riprende tutto con gli interessi in Champions League e conquista il passaggio ai quarti di finale della competizione. I nerazzurri raggiungono il Milan e la prossima fase rischia di regalare anche un derby, esattamente come accadde nelle stagioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 marzo 2023) Inter premiLeague – Dopo la sconfitta ottenuta in campionato per mano dello Spezia,si riprende tutto con gli interessi inLeague e conquista il passaggio aidi finale della competizione. I nerazzurri raggiungono il Milan e la prossima fase rischia di regalare anche un derby, esattamente come accadde nelle stagioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: “I giocatori sanno che da 3 anni, a turno, uno finisce sul mercato. Incide parecchio secondo me. Tre anni… - Inter : #InterPorto come non l'avete mai vista ?? Gli extended highlights dell'andata degli ottavi di Champions League ? #ForzaInter #UCL - marifcinter : Una sofferenza mostruosa, una fantastica parata di Onana, un miracoloso salvataggio di Dumfries (peggiore in campo)… - Lostenografo2 : RT @fanpage: Un'altra italiana è ai quarti di Champions League! L'Inter elimina il Porto #PortoInter - ivangiani1988 : RT @fcin1908it: LO 0-0 PIU' BELLO, IL PAREGGIO PIU' BELLO!!!!!!!!!! L'INTER E' AI QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!!!!!!!!!!!!!!!!! U… -