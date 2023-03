Champions League, Porto-Inter non unica partita oggi: programma e diretta TV (Di martedì 14 marzo 2023) È il grande giorno di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita dell’Estadio do Dragao, che andrà anche in diretta TV in chiaro, non sarà però l’unica di stasera. Finora hanno già ottenuto l’accesso ai quarti Benfica, Chelsea, Bayern Monaco e Milan. Champions League – RITORNO OTTAVI Manchester City-RB Lipsia (andata 1-1) martedì 14 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity Porto-Inter (andata 0-1) martedì 14 marzo ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire diretta Gol sul canale ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) È il grande giorno di, ritorno degli ottavi di finale di. Ladell’Estadio do Dragao, che andrà anche inTV in chiaro, non sarà però l’di stasera. Finora hanno già ottenuto l’accesso ai quarti Benfica, Chelsea, Bayern Monaco e Milan.– RITORNO OTTAVI Manchester City-RB Lipsia (andata 1-1) martedì 14 marzo ore 21 –TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity(andata 0-1) martedì 14 marzo ore 21 –TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset Per ogni blocco di partite sarà possibile seguireGol sul canale ...

Il 14 marzo le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League saranno trasmesse su Sky; Porto - Inter anche in chiaro su Canale 5 Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 14 marzo ci sono le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Elenco delle partite previste per oggi, martedì 14 marzo 2023: ritorno degli ottavi di finale Manchester City - RB Lipsia e Porto - Inter, turno infrasettimanale in Lega Pro Torna la Champions League con una nuova tornata di incontri che tra martedì 14 marzo e domani andranno a completare il quadro degli ottavi di finale. Dopo aver conosciuto le prime quattro squadre dei quarti di finale. SPORT Su Canale 5 dalle 20.48 per gli Ottavi di finale di Champions League va in scena Porto - Inter. Guida tv di martedì 14 marzo: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30