Champions League, Porto-Inter: è caso biglietti (Di martedì 14 marzo 2023) Si avvicina sempre di più l'inizio della gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Porto e Inter, sfida decisiva per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri dovranno gestire l'1-0 dell'andata per staccare il pass dei quarti di finale della competizione. L'Inter è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro lo Spezia. A poche ore dal fischio d'inizio è scoppiato il caos biglietti: oltre 1000 tifosi nerazzurri, in possesso di tagliando, rischiano di non poter entrare stasera al Do Dragao. Nei prossimi minuti andrà in scena una riunione tra alcuni rappresentanti delle due società e le autorità locali per risolvere il problema. "Considerato il numero di sostenitori ospiti previsti per la partita Porto Fc-Inter Fc del 14 marzo 2023, il ...

