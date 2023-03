Champions League, passano Inter e Mancherster City: il quadro delle squadre qualificate (Di martedì 14 marzo 2023) Manca sempre meno per capire quali saranno tutte le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. In attesa di Napoli-Eintracht e Real Madrid-Liverpool, in programma domani, questa sera sono state Inter e Manchester City a strappare il pass per il prossimo turno. Pareggio senza reti al Do Drogao per la squadra di Inzaghi, a cui basta il gol di Lukaku firmato a San Siro per ottenere la qualificazione. Inter Champions LeagueTutt’altro canto invece a Manchester, dove la squadra di Pep Guardiola ha dominato in lungo e largo il Lipsia di Marco Rose. La sfida è terminata con il risultato di 6-0, con Haaland autore di una prestazione superlativa: il fuoriclasse norvegese ha infatti messo a segno 5 gol, eguagliando il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 marzo 2023) Manca sempre meno per capire quali saranno tutte leai quarti di finale di. In attesa di Napoli-Eintracht e Real Madrid-Liverpool, in programma domani, questa sera sono statee Manchestera strappare il pass per il prossimo turno. Pareggio senza reti al Do Drogao per la squadra di Inzaghi, a cui basta il gol di Lukaku firmato a San Siro per ottenere la qualificazione.Tutt’altro canto invece a Manchester, dove la squadra di Pep Guardiola ha dominato in lungo e largo il Lipsia di Marco Rose. La sfida è terminata con il risultato di 6-0, con Haaland autore di una prestazione superlativa: il fuoriclasse norvegese ha infatti messo a segno 5 gol, eguagliando il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - Inter : #InterPorto come non l'avete mai vista ?? Gli extended highlights dell'andata degli ottavi di Champions League ? #ForzaInter #UCL - gippu1 : In #ManCityLipsia Erling Braut Haaland diventa il SECONDO giocatore capace di segnare 5 gol in una partita a elimin… - ledsenovania : RT @it_inter: L'Inter ha superato una fase a eliminazione diretta della Champions League senza subire gol sia all'andata che al ritorno per… - Alexis7511 : RT @marifcinter: Una sofferenza mostruosa, una fantastica parata di Onana, un miracoloso salvataggio di Dumfries, un monumentale Matteo Dar… -