Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte in diretta TV e streaming (Di martedì 14 marzo 2023) Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove mercoledì 15 marzo alle ore 21.00 andrà in scena l’attesissima sfida Napoli-Eintracht Francoforte valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà un vero e proprio appuntamento con la storia domani sera: se gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti riusciranno a passare il turno (forte anche il risultato dell’andata in Germania per 0-2, grazie alle prodezze di Osimhen e Di Lorenzo) sarà la prima volta in assoluto che raggiungeranno i quarti di finale della massima competizione europea. D’altro canto, i tedeschi allenati dal tecnico Gaslner scenderanno in campo con l’obiettivo di pareggiare almeno i conti e portare il match ai tempi supplementari, ma per farlo dovrà vincere con due reti di scarto e senza ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove mercoledì 15 marzo alle ore 21.00 andrà in scena l’attesissima sfidavalida per il ritorno degli ottavi di finale di. Sarà un vero e proprio appuntamento con la storia domani sera: se gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti riusciranno a passare il turno (forte anche il risultato dell’andata in Germania per 0-2, grazie alle prodezze di Osimhen e Di Lorenzo) sarà la prima volta in assoluto che raggiungeranno i quarti di finale della massima competizione europea. D’altro canto, i tedeschi allenati dal tecnico Gaslner scenderanno in campo con l’obiettivo di pareggiare almeno i conti e portare il match ai tempi supplementari, ma per farlo dovrà vincere con due reti di scarto e senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - Inter : #InterPorto come non l'avete mai vista ?? Gli extended highlights dell'andata degli ottavi di Champions League ? #ForzaInter #UCL - Betaland_it : RT @betalandclover: #Napoli a testa alta e senza limiti domina la Serie A e in Europa dà l'impressione di potersela giocare con chiunque, è… - betalandclover : #Napoli a testa alta e senza limiti domina la Serie A e in Europa dà l'impressione di potersela giocare con chiunqu… - Fprime86 : RT @LucaFioretti13: #Rabiot non ha chiuso all’idea di restare alla #Juventus. A Torino sta benissimo, è apprezzato dallo spogliatoio e sogn… -