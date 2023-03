CHAMPIONS LEAGUE: GLI OTTAVI DI FINALE TRA INFINITY E CANALE 5. ORARI E TELECRONACA (Di martedì 14 marzo 2023) Martedì 14 marzo, su CANALE 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno degli OTTAVI di FINALE di CHAMPIONS LEAGUE “Porto-Inter”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset INFINITY. Dall’ Estádio do Dragão di Porto va in scena la super sfida tra i portoghesi di Sergio Conceição e i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. L’andata, a Milano, è terminata 1-0 per l’Inter grazie alla rete di Lukaku. TELECRONACA affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset INFINITY prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 marzo 2023) Martedì 14 marzo, su5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno deglididi“Porto-Inter”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset. Dall’ Estádio do Dragão di Porto va in scena la super sfida tra i portoghesi di Sergio Conceição e i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. L’andata, a Milano, è terminata 1-0 per l’Inter grazie alla rete di Lukaku.affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediasetprepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi ...

