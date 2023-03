Champions League, ad Oporto finisce a reti bianche e l’Inter vola ai quarti! Haaland sommerge il Lipsia (Di martedì 14 marzo 2023) l’Inter completa l’opera, esce indenne dall’Estadio Dragao di Oporto e raggiunge i quarti di finale della Champions League 2023. Dopo l’1-0 dell’andata, i nerazzurri giocano un match di grande solidità anche in Portogallo e lasciano davvero le briciole al Porto. Un risultato davvero prezioso che permette all’Inter di tornare nelle migliori otto dopo 12 anni. Tantissima sofferenza, ma l’importante era il risultato finale. PORTO – INTER 0-0 I padroni di casa di mister Sergio Conceiçao si sono posizionati in campo con il classico 4-4-2 con Diogo Costa tra i pali, difesa composta da Pepè, Cardoso, Marcano e Zaidu, quindi centrocampo con Eustaquio, Uribe, Grujic e Galeno, mentre la coppia d’attacco è composta da Evanilson e Taremi. l’Inter, invece, rimane fedele al suo 3-5-2 con Onana in ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023)completa l’opera, esce indenne dall’Estadio Dragao die raggiunge i quarti di finale della2023. Dopo l’1-0 dell’andata, i nerazzurri giocano un match di grande solidità anche in Portogallo e lasciano davvero le briciole al Porto. Un risultato davvero prezioso che permette aldi tornare nelle migliori otto dopo 12 anni. Tantissima sofferenza, ma l’importante era il risultato finale. PORTO – INTER 0-0 I padroni di casa di mister Sergio Conceiçao si sono posizionati in campo con il classico 4-4-2 con Diogo Costa tra i pali, difesa composta da Pepè, Cardoso, Marcano e Zaidu, quindi centrocampo con Eustaquio, Uribe, Grujic e Galeno, mentre la coppia d’attacco è composta da Evanilson e Taremi., invece, rimane fedele al suo 3-5-2 con Onana in ...

