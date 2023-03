Champions League: 300 tifosi del Francoforte in arrivo a Napoli (Di martedì 14 marzo 2023) Sono 300 i tifosi dell‘Eintracht Francoforte che questo pomeriggio sono arrivati nella stazione di Salerno. Dalla città hanno preso un treno per raggiungere Napoli dove domani alle 21 si giocherà la sfida di Champions League tra gli azzurri e l’Eintracht. Il prefetto di Napoli ha ieri ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella città di Francoforte. Da quanto si apprende i sostenitori tedeschi erano in possesso di regolare biglietto del treno e di prenotazione in alberghi della città di Napoli. Durante la loro permanenza nella stazione di Salerno non si sono registrati problemi. La questura di Salerno ha monitorato la situazione, segnalando il tutto anche ai colleghi di Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Sono 300 idell‘Eintrachtche questo pomeriggio sono arrivati nella stazione di Salerno. Dalla città hanno preso un treno per raggiungeredove domani alle 21 si giocherà la sfida ditra gli azzurri e l’Eintracht. Il prefetto diha ieri ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella città di. Da quanto si apprende i sostenitori tedeschi erano in possesso di regolare biglietto del treno e di prenotazione in alberghi della città di. Durante la loro permanenza nella stazione di Salerno non si sono registrati problemi. La questura di Salerno ha monitorato la situazione, segnalando il tutto anche ai colleghi di. SportFace.

Napoli, Rrahmani: 'Glasner ha ragione, sarà gara pericolosa' Queste le parole del difensore del Napoli intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli riparte dal risultato di 2 - 0 ed è il grande ... Champions League 2022 - 23, Manchester City - Lipsia: le formazioni ufficiali Guardiola lascia in panchina Mahrez, preferendo Bernardo Silva. Lipsia con Werner unica punta. Manchester City - Lipsia, le formazioni ufficiali Manchester City (4 - 3 - 3): Ederson; Akanji, Dias, ... Ceferin sui disordini di Napoli - Eintracht: 'Se si ripeterà, cambieremo le regole' Commenta per primo In seguito ai disordini previsti in occasione di Napoli - Eintracht Francoforte, ottavi di finale di ritorno di Champions League, è intervenuto con una dichiarazione abbastanza pesante il numero 1 della UEFA, Aleksander Ceferin. A Napoli sono arrivati, nonostante la trasferta vietata, circa 400 tedeschi, cui si ... Queste le parole del difensore del Napoli intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di. Il Napoli riparte dal risultato di 2 - 0 ed è il grande ...Guardiola lascia in panchina Mahrez, preferendo Bernardo Silva. Lipsia con Werner unica punta. Manchester City - Lipsia, le formazioni ufficiali Manchester City (4 - 3 - 3): Ederson; Akanji, Dias, ...Commenta per primo In seguito ai disordini previsti in occasione di Napoli - Eintracht Francoforte, ottavi di finale di ritorno di, è intervenuto con una dichiarazione abbastanza pesante il numero 1 della UEFA, Aleksander Ceferin. A Napoli sono arrivati, nonostante la trasferta vietata, circa 400 tedeschi, cui si ... Porto-Inter: le formazioni ufficiali | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport Il tecnico del Liverpool sogna la rimonta: "Ci proveremo, dobbiamo rischiare" Jurgen Klopp non si vuole arrendere al Real Madrid e nonostante il netto 5-2 subito dal suo Liverpool all'andata degli ottavi di finale di Champions League sogna il colpaccio al Bernabeu. Intervenuto ... Champions: Napoli-Eintracht Mettere per la prima volta nella storia del Napoli i quarti di finale di Coppa dei Campioni-Champion's League, una "prima pagina storica ... Ricordiamoci che l'Eintracht ha passato il girone di ... Jurgen Klopp non si vuole arrendere al Real Madrid e nonostante il netto 5-2 subito dal suo Liverpool all'andata degli ottavi di finale di Champions League sogna il colpaccio al Bernabeu. Intervenuto ...Mettere per la prima volta nella storia del Napoli i quarti di finale di Coppa dei Campioni-Champion's League, una "prima pagina storica ... Ricordiamoci che l'Eintracht ha passato il girone di ...