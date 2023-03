Champions League 2022/2023, quarti di finale: tutte le squadre qualificate (Di martedì 14 marzo 2023) Con la disputa del ritorno degli ottavi, pian piano si compone la lista delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League 2022/2023: ecco di seguito l’elenco di tutte le magnifiche otto in costante aggiornamento. L’Italia spera di portarne tre su tre, del resto all’andata Napoli, Inter e Milan hanno vinto tutte e non ci sono accoppiamenti insormontabili. Di seguito ecco la lista delle squadre qualificate che verrà fuori in modo completo nel giro dei prossimi nove giorni. qualificate quarti Champions BENFICA CHELSEA BAYERN MONACO MILAN INTER MANCHESTER CITY SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Con la disputa del ritorno degli ottavi, pian piano si compone la lista delleaididi: ecco di seguito l’elenco dile magnifiche otto in costante aggiornamento. L’Italia spera di portarne tre su tre, del resto all’andata Napoli, Inter e Milan hanno vintoe non ci sono accoppiamenti insormontabili. Di seguito ecco la lista delleche verrà fuori in modo completo nel giro dei prossimi nove giorni.BENFICA CHELSEA BAYERN MONACO MILAN INTER MANCHESTER CITY SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - alimo_philip : ??Most hat-tricks in UEFA Champions League history; ???? Cristiano Ronaldo-?? ???? Lionel Messi-?? ???? Robert Lewandowski-… - Inter : #InterPorto come non l'avete mai vista ?? Gli extended highlights dell'andata degli ottavi di Champions League ? #ForzaInter #UCL - ledsenovania : RT @it_inter: L'Inter ha superato una fase a eliminazione diretta della Champions League senza subire gol sia all'andata che al ritorno per… - Alexis7511 : RT @marifcinter: Una sofferenza mostruosa, una fantastica parata di Onana, un miracoloso salvataggio di Dumfries, un monumentale Matteo Dar… -