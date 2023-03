Challenger Phoenix 2023: montepremi e prize money con Berrettini (Di martedì 14 marzo 2023) Il montepremi ed il prize money del torneo Challenger di Phoenix 2023, evento in programma dal 13 al 19 marzo nella località statunitense. Occhi puntati su Matteo Berrettini, che ha scelto l’Arizona per ripartire dopo le delusioni di Acapulco e Indian Wells, accettando una wild card. L’azzurro è la prima testa di serie e il favorito numero uno, ma non dovrà sottovalutare l’impegno. Pur essendo un Challenger, il torneo di Phoenix presenta un campo di partecipanti notevole, costituito quasi esclusivamente da top 100. COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE Il montepremi totale del torneo è di €206.065, con il vincitore che si aggiudicherà anche 175 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Iled ildel torneodi, evento in programma dal 13 al 19 marzo nella località statunitense. Occhi puntati su Matteo, che ha scelto l’Arizona per ripartire dopo le delusioni di Acapulco e Indian Wells, accettando una wild card. L’azzurro è la prima testa di serie e il favorito numero uno, ma non dovrà sottovalutare l’impegno. Pur essendo un, il torneo dipresenta un campo di partecipanti notevole, costituito quasi esclusivamente da top 100. COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE Iltotale del torneo è di €206.065, con il vincitore che si aggiudicherà anche 175 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in ...

Berrettini n.1 al Super Challenger di Phoenix: possibile secondo turno con Arnaldi Il torneo di Phoenix è il primo dei cosiddetti "Super Challenger", gli eventi premium del circuito introdotti quest'anno in calendario dall'ATP. Al momento - il calendario ufficiale si ferma a fine ... A Torino nasce il Piemonte Open Intesa San Paolo Oltre al Piemonte Open Intesa San Paolo di Torino, sono entrati nella categoria dei Challenger 175 anche l'Arizona Tennis Classic che si gioca questa settimana a Phoenix, negli Stati Uniti, e che da ... Berrettini distratto dalla Satta L'azzurro: "Spiace che venga interpretata così" Matteo Berrettini Matteo Berrettini riparte da Phoenix . Riparte, cioè, da un Challenger. Dopo le cocenti delusioni di questo inizio 2023 â l'ultima in ordine temporale è l'eliminazione al primo turno ad Indian Wells per mano del numero 103 ... Phoenix, molto più di un Challenger LiveTennis.it Berrettini in crisi: "Serve una scelta drastica" Matteo Berrettini fatica a ritrovarsi, altro passo falso del tennista azzurro: il commento dell'esperto sul tennista ...