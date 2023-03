Certificazione Unica 2023, invio entro il 16 marzo: novità, scadenze, sanzioni (Di martedì 14 marzo 2023) Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 14392 del 17 gennaio scorso sono stati approvati i modelli della Certificazione Unica 2023, insieme alle istruzioni per la compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT con le relative istruzioni. Il termine entro il quale la CU2023 va inviata è, come di consueto, il 16 marzo. Gli aggiornamenti di quest’anno riguardano in particolare le novità sulle detrazioni per familiari a carico arrivate a marzo 2022 dopo l’introduzione dell’Assegno Unico universale, nonché le novità sul trattamento integrativo (o Bonus Irpef) che erano arrivate con la Legge di Bilancio 2022. A queste si aggiungono le ... Leggi su leggioggi (Di martedì 14 marzo 2023) Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 14392 del 17 gennaio scorso sono stati approvati i modelli della, insieme alle istruzioni per la compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT con le relative istruzioni. Il termineil quale la CUva inviata è, come di consueto, il 16. Gli aggiornamenti di quest’anno riguardano in particolare lesulle detrazioni per familiari a carico arrivate a2022 dopo l’introduzione dell’Assegno Unico universale, nonché lesul trattamento integrativo (o Bonus Irpef) che erano arrivate con la Legge di Bilancio 2022. A queste si aggiungono le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisacisp : E’ DISPONIBILE ON LINE LA CERTIFICAZIONE UNICA 2023, RELATIVA AI REDDITI 2022 - SkyTG24 : Certificazione Unica, il 16 marzo scade il termine per l’invio per i sostituti d’imposta - laupauceo : ma se adesso la canterina è l’unica di Sanremo senza certificazione è per colpa di Laura? interessante la vostra an… - InfoFiscale : La scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate e per la consegna ai soggetti… - NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Disponibile la Certificazione Unica 2023 per i componenti degli Uffici Centrali Elettora… -