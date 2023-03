Certificato di morte per i vivi a Potenza | l’errore nei moduli diventa virale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmaCymru : @thefont73 @Open_gol il suo cervello ha preso congedo tempo fa e non e' stato neanche necessario il certificato med… - igor_piras : @belcaratteree @GrandeFratello @alfosignorini @MedInfinityIT @GrandeFratello AVVOCATO NOTAIO LAMI CLAUDIA PARRINI C… - igor_piras : @GrandeFratello @alfosignorini @MedInfinityIT @GrandeFratello AVVOCATO NOTAIO LAMI CLAUDIA PARRINI CHIARA DEL TRIBU… - igor_piras : @wilmington_girl @GrandeFratello @MedInfinityIT @GrandeFratello AVVOCATO NOTAIO LAMI CLAUDIA PARRINI CHIARA DEL TRI… - igor_piras : @GrandeFratello @MedInfinityIT @GrandeFratello AVVOCATO NOTAIO LAMI CLAUDIA PARRINI CHIARA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE… -

Come regalo vuole solo la pace • Da oggi in Senato si discute il 'europeo di ... Tra loro anche Matteo Salvini • In Iran 22mila persone arrestate durante le proteste per la...Ancora non sono chiare le circostanze della suama si sta cercando di ricostruire le ultime ...7 giovani ogni cento residenti under 30 Al 1° gennaio 2023, il Viminale hache poco meno ...... tant'è che per rivolgersi ai soggetti ed agli organi anzidetti bisogna esibire il suodi. Inoltre, con questo meccanismo non è possibile sapere se esiste un testamento olografo che ...

Migranti, Comune Cutro aperto: pronto certificato morte per due vittime Entilocali-online

La strage di Cutro continua a far discutere. Mentre Giorgia Meloni e il Consiglio dei ministri è riunito per varare il nuovo decreto legge sui migranti, due salme attendono di ...