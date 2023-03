Centro produzione Rai, Nappi: chiarezza su destinazione fondi (Di martedì 14 marzo 2023) Sui 10 milioni previsti per il Centro di produzione Rai, Nappi: De Luca ci dica nel dettaglio e con chiarezza come vorrà impegnarli Sulla notizia dei 10 milioni previsti per il nuovo Centro di produzione Rai è intervenuto il Consigliere regionale per la Lega, Severino Nappi. Attraverso una comunicazione inviata in redazione ha espresso il suo punto di vista sul tema. “Ben vengano i 10 milioni di euro per il nuovo Centro produzione Rai, ma De Luca ci dica nel dettaglio e con chiarezza come vorrà impiegarli”. Ha così esordito l’esponente della Lega. “L’ultima volta i soldi dei campani sono serviti a finanziare un’attività di Scabec che resta tuttora misteriosa”. Ha rimarcato Nappi, tornando di ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Sui 10 milioni previsti per ildiRai,: De Luca ci dica nel dettaglio e concome vorrà impegnarli Sulla notizia dei 10 milioni previsti per il nuovodiRai è intervenuto il Consigliere regionale per la Lega, Severino. Attraverso una comunicazione inviata in redazione ha espresso il suo punto di vista sul tema. “Ben vengano i 10 milioni di euro per il nuovoRai, ma De Luca ci dica nel dettaglio e concome vorrà impiegarli”. Ha così esordito l’esponente della Lega. “L’ultima volta i soldi dei campani sono serviti a finanziare un’attività di Scabec che resta tuttora misteriosa”. Ha rimarcato, tornando di ...

