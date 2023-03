Cento anni dalla nascita di Diane Arbus, una delle più importanti fotografe del 900 (Di martedì 14 marzo 2023) anniversario della nascita di Diane Arbus, una delle più celebri fotografe del 900 nata il 14 marzo del 1923. Le immagini più conosciuta sono quelle che ritraggono gli esseri umani nella loro diversità, niente ricerca del voyeur preferendo scattare con i soggetti che si trovano nel proprio ambiente. Il disagio delle immagini era più appartenente ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)versario delladi, unapiù celebridel 900 nata il 14 marzo del 1923. Le immagini più conosciuta sono quelle che ritraggono gli esseri umani nella loro diversità, niente ricerca del voyeur preferendo scattare con i soggetti che si trovano nel proprio ambiente. Il disagioimmagini era più appartenente ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Museo_MAXXI : Il 9 marzo del 1923 nasceva a Termoli Benito #Jacovitti: a cento anni dalla nascita l'appuntamento con… - MiglioMarino : RT @sig_mouse: AAHHH siete sempre lì che guardate al passato!!1! Sono cose che non esistono più!! Poi copiano/incollano il discorso di un… - CronacheMc : MACERATA - La ricorrenza vedrà una serie di eventi ospitati nella sede di via Piccinino tra cui anche una gara para… - MarchettiSandro : @Io_e_basta__ Per me non mezze ma intere, sono sopravvissuto 62 anni in questo modo, non ho azzeccato al cento per… - ChilErminia : @ultimoranet Siamo, o non siamo ritornati indietro di cento anni!? Solo che invece del duce c'è la ??'Ducetta'culo g… -