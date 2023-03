Centenario dell’Aeronautica Militare | al Ministero un’esposizione di volumi storici dedicata agli studenti

(Di martedì 14 marzo 2023) È stata inaugurata oggi, aldell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara e del Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino, Presidente del Gruppo di progetto per ildell'Aeronauticadi librial, che cade il prossimo 28 marzo. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Grande dolore per la tragica morte di due piloti dell'Aeronautica militare. Le mie condoglianze ai loro cari e al 6… - AntoDilib : RT @MIsocialTW: Oggi, nell'ambito dell'iniziativa 'Il #librodelmese', è stata inaugurata, con il Ministro @G_Valditara e il Generale Ispett… - MIsocialTW : Oggi, nell'ambito dell'iniziativa 'Il #librodelmese', è stata inaugurata, con il Ministro @G_Valditara e il General… - MD80it : Centenario Aeronautica: inaugurato il padiglione dell’Arma Azzurra a Volandia - LoftCultura : Centenario dell’Aeronautica Militare presso la 135a Squadriglia Radar Remota -

Questo sogno, che ha anche un corrispondente nel grande sogno del cinema, è ora raffigurato nel docu film dedicato all'illustre lughese e alMilitare Italiana. Per la ...Questo sogno, che ha anche un corrispondente nel grande sogno del cinema, è ora raffigurato nel docu film dedicato all'illustre lughese e alMilitare Italiana. Per la ...Questo sogno, che ha anche un corrispondente nel grande sogno del cinema, è ora raffigurato nel docu film dedicato all'illustre lughese e alMilitare Italiana. Per la ...