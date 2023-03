Ceferin duro | «Non va bene che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi»

(Di martedì 14 marzo 2023) Alexander, presidente della UEFA, ha parlato decisione del Prefetto di Napoli di vietare la trasferta aiAlexander, presidente della UEFA, ha parlato decisione del Prefetto di Napoli di vietare la trasferta ai. PAROLE – «Dobbiamo dire che se succede qualcosa del genere, non si può giocare lì. È semplice: cambieremo le regole. Non vache leche inon. Questa situazione è intollerabile. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa al riguardo perché la decisione delleè assolutamente sbagliata». L'articolo proviene da ...

A intervenire, intervistato dall'emittente tedesca 'ZDF', è ora il presidente dell'UEFA. Ceferin si schiera apertamente con l'Eintracht e promette nuove, durissime, regole sul tema. "E' inaccettabile ...Anche l'UEFA prende posizione sul caso del divieto di trasferta per i tifosi dell'Eintracht Francoforte per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: il presidente Aleksader Ceferin ...