C' è un obiettivo storico | voce esplosiva su Conte | cosa farà l' Inter

(Di martedì 14 marzo 2023) Antoniopotrebbe davvero tornare all'. L'allenatore del Tottenham ha espresso più volte la volontà di voler rimettere piede in Italia per stare vicino alla sua famiglia. L'esperienza a Londra non è mai decollata e di fatto proprio il tecnico salentino, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe vicinissimo a un'inversione di rotta con destinazione casa. E secondo alcune rivelazioni raccolte da TuttoSport,avrebbe già espresso la volontà dirompere l'esperienza con gli Spurs. Al punto che alcuni dirigenti dell'avrebbero sondato il terreno per capire quali sono le reali intenzioni del tecnico nerazzurro. Potrebbe concedersi un anno sabbatico ma non è escluso un cedimento davanti alle sirene nerazzurre. E l'davanti agli occhi dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : Un'ottima notizia! Questo trattato dà una possibilità concreta all’obiettivo 30x30: proteggere il 30 per cento degl… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Dopo il #record 2022 con oltre 12 mila presenze torna dal 24 al 28 maggio nel Centro Storico di #Genova, la #BeDesignWeek… - BabboleoNews : Dopo il #record 2022 con oltre 12 mila presenze torna dal 24 al 28 maggio nel Centro Storico di #Genova, la… - Incantesimo : RT @ReteClima: ?? Dopo quasi 20 anni di negoziati, i paesi membri dell’#Onu hanno siglato il primo accordo internazionale che tutela il #mar… - ginugiola : RT @ReteClima: ?? Dopo quasi 20 anni di negoziati, i paesi membri dell’#Onu hanno siglato il primo accordo internazionale che tutela il #mar… -

Kennedy pronunciò un discorsoin cui, per la prima volta, venivano riconosciuti ... PICCOLA QUOTA, AMPIA TUTELA " Con l'di rendere i propri servizi di assistenza e tutela ancora più ......velocizzare le pratiche di autorizzazione per la ricostruzione riguardante il patrimonio, ...comune è riportare vitalità in queste comunità così duramente segnate, e per farlo dobbiamo ...... curata da Raffaella Bozzini e Giuseppe Stagnitta con il coordinamento- scientifico di ... L'è una rivoluzione estetica per un'educazione estetica. Invitare i visitatori ad allenare l'...

Obiettivo 5 e prospettive globali, empowerment femminile per una ... Agenzia ANSA

Non sarà esattamente la quinta sinfonia viola, e d’altronde servirà comunque tenere a mente valori e nomi degli avversari che si sono susseguiti (Milan escluso), ma la ...Con lo scudetto quasi in bacheca, a Napoli si inizia a credere in un sogno ancora più grande: alzare al cielo di Istanbul la coppa dalle grandi orecchie. L'undici di Spalletti può arrivare davvero fin ...