“C’è porta segreta, guardate”. Mistero al GF Vip, la scoperta clamorosa: “Cosa fanno là dentro” (Di martedì 14 marzo 2023) Sono ormai mesi che si parla di cellulari nascosti in quel del GF Vip 7. Secondo numerosi utenti, Antonino Spinalbese e anche qualche altro vippone ne avrebbero posseduto uno nell’appartamento di Cinecittà e, finora, la faccenda non si è mai chiarita. Anzi, il tutto si infittisce. Ora spunta una presunta porta segreta. Ebbene sì, mancano solamente una ventina giorni alla fine del GF Vip 7 e ancora escono sorpresa a non posso. Questo è merito degli attenti telespettatori, sempre sintonizzati sulla diretta online e di Mediaset Extra, pronti a notare ogni dettaglio e poi commentarlo su Twitter. La porta segreta? Sarebbe nella casa. GF Vip, la scoperta della porta segreta: ecco dove porta L’indiscrezione è nata da una segnalazione che un ... Leggi su tuttivip (Di martedì 14 marzo 2023) Sono ormai mesi che si parla di cellulari nascosti in quel del GF Vip 7. Secondo numerosi utenti, Antonino Spinalbese e anche qualche altro vippone ne avrebbero posseduto uno nell’appartamento di Cinecittà e, finora, la faccenda non si è mai chiarita. Anzi, il tutto si infittisce. Ora spunta una presunta. Ebbene sì, mancano solamente una ventina giorni alla fine del GF Vip 7 e ancora escono sorpresa a non posso. Questo è merito degli attenti telespettatori, sempre sintonizzati sulla diretta online e di Mediaset Extra, pronti a notare ogni dettaglio e poi commentarlo su Twitter. La? Sarebbe nella casa. GF Vip, ladella: ecco doveL’indiscrezione è nata da una segnalazione che un ...

