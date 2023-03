CdS – “Messi corteggiato dai rivali di Ronaldo, chiede uno stipendio super” (Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 12:01:52 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: PARIGI – Si inizia a parlare insistentemente del futuro di Lionel Messi. Mentre nelle scorse settimane sembrava ormai fatta per il rinnovo con il Psg, ora iniziano ad apparire voci e indiscrezioni su un addio a fine della stagione. Secondo quanto riportato dal programma El Chiringuito, questo addio potrebbe avvenire con condizioni e scenari folli. Il giornalista Jaime Astrain ha infatti parlato dell’Al Hilal in Arabia Saudita per l’argentino. Piccolo particolare: si tratta del club rivale dell’Al Nassr dove ora gioca Cristiano Ronaldo. Leo Messi al bivio: rinnovo con il Psg o va in America Messi in Arabia Saudita: cifra folle per lo stipendio Messi è ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 12:01:52 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: PARIGI – Si inizia a parlare insistentemente del futuro di Lionel. Mentre nelle scorse settimane sembrava ormai fatta per il rinnovo con il Psg, ora iniziano ad apparire voci e indiscrezioni su un addio a fine della stagione. Secondo quanto riportato dal programma El Chiringuito, questo addio potrebbe avvenire con condizioni e scenari folli. Il giornalista Jaime Astrain ha infatti parlato dell’Al Hilal in Arabia Saudita per l’argentino. Piccolo particolare: si tratta del club rivale dell’Al Nassr dove ora gioca Cristiano. Leoal bivio: rinnovo con il Psg o va in Americain Arabia Saudita: cifra folle per loè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvano61597632 : RT @ravel80262268: @frankponch72 In pratica cds. Ma li incassa chi li detiene non il correntista. La fed comunque sostiene che rimborserà t… - fabriziox23 : RT @ravel80262268: @frankponch72 In pratica cds. Ma li incassa chi li detiene non il correntista. La fed comunque sostiene che rimborserà t… - ravel80262268 : @frankponch72 In pratica cds. Ma li incassa chi li detiene non il correntista. La fed comunque sostiene che rimbors… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Zazzaroni: 'Pioli meglio di Messi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Zazzaroni: 'Pioli meglio di Messi' -