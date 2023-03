Vai agli ultimi Twett sull'argomento... icathemermaid : @laberty95 Ore di travaglio, mesi di caviglie gonfie e doloranti e manco ti assomiglia, una tragedia nella tragedia - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS Malattie venose – caviglie e gambe gonfie si possono trattarehttps://www.medi-italia.it › ... › Dia… - noopers66 : @Marghe0855 Ma c'aveva le caviglie gonfie -

La malattia venosa cronica (MCV) è sempre più diffusa, caratterizzata da un alterato ritorno del sangue al cuore dalla periferia. Spesso ...... Ho freddo, non mi date da vestire, Ho sonno, non mi lasciate dormire! Sono stanco, mi fate lavorare, sono sfinito, mi fate trascinare un compagno morto per i piedi, con lee la testa ..."Le mieerano molto. Ho pensato che non fosse un grosso problema, quindi sono andato a letto e ho sollevato le gambe", ha detto Benson a The Epoch Times. "La mattina dopo mi sono ...

Caviglie gonfie, vene ingrossate: soffrono anche le arterie - Salus QUOTIDIANO NAZIONALE

La malattia venosa cronica è favorita da fumo, sovrappeso, stare in piedi a lungo senza muoversi, tacchi troppo alti e familiarità ...