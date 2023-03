Cataudo presenta ‘Ceppaloni Domani’ | “C’è entusiasmo e voglia di cambiare le cose”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo pronti per costruire il futuro del nostro splendido territorio, abbiamo idee e progetti, siamo motivati e in fermento per questa sfida”, inizia così la nota stampa di Claudio, candidato Sindaco al Comune di Ceppaloni per le prossime elezioni Amministrative che si svolgeranno il 14 e 15 maggio 2023. “Alle mie spalle ci sono state settimane molto impegnative che però, alla fine, hanno portato alla costruzione di una Lista di alto spessore. Sono già entusiasta della mia squadra, costruita in poco ‘tempo politico’, a dimostrazione del fatto che non ci sono interessi personali dietro ogni singola candidatura”. “Il nome scelto per questa lista civica – annuncia– è CEPPALONI DOMANI. Un nome semplice, ma che racchiude già tutta lae la determinazione che abbiamo di restituire alla ...