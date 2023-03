“Catastrofe per il clima”. Biden tradisce la sinistra, ecologisti sul piede di guerra (Di martedì 14 marzo 2023) Una decisione difficile da digerire. L'amministrazione Biden ha approvato il progetto petrolifero Willow, nel nord dell'Alaska, dell'azienda statunitense ConocoPhillips, un piano che interesserà le ultime aree selvagge incontaminate d'America e che era stato fortemente osteggiato dai gruppi ambientalisti. Il progetto, che si stima produrrà circa 576 milioni di barili di petrolio in 30 anni, era considerato un test chiave degli impegni climatici di Biden, nonché delle sue priorità energetiche. Il Willow Oil Project, quasi 7 miliardi di dollari investiti, è comunque stato approvato in una versione ridotta: tre pozzi di perforazione, invece dei cinque originariamente chiesti, un taglio che ridurrà leggermente le emissioni e ridurrà l'impatto sugli ecosistemi sensibili della regione. Biden era arrivato alla Casa ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) Una decisione difficile da digerire. L'amministrazioneha approvato il progetto petrolifero Willow, nel nord dell'Alaska, dell'azienda statunitense ConocoPhillips, un piano che interesserà le ultime aree selvagge incontaminate d'America e che era stato fortemente osteggiato dai gruppi ambientalisti. Il progetto, che si stima produrrà circa 576 milioni di barili di petrolio in 30 anni, era considerato un test chiave degli impegnitici di, nonché delle sue priorità energetiche. Il Willow Oil Project, quasi 7 miliardi di dollari investiti, è comunque stato approvato in una versione ridotta: tre pozzi di perforazione, invece dei cinque originariamente chiesti, un taglio che ridurrà leggermente le emissioni e ridurrà l'impatto sugli ecosistemi sensibili della regione.era arrivato alla Casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Europa, è già siccità da record. 'E per l'estate rischio catastrofe' [di Enrico Franceschini] - RedStar000 : RT @sologiuma: @zan62 Ora si vorrebbe prendere il merito di aver iscritto all'ordine del giorno in Europa il problema dei migranti.. Capito… - EraldoFR : alle previsioni di «collasso» dell’economia russa fatta da Jp Morgan si accompagna anche l’allarme della banca mond… - VioletPunk : @El1_Elyon C’è chi ipotizza che le costruirono per starci per un periodo abbastanza lungo, ad esempio dopo un diluv… - lapalisse6 : chiediamo che sia identificato l'idiota responsabile di questa ennesima catastrofe che ha dato quella risposta e da… -