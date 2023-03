Catania, dopo il no di Abramo, Cancelleri lancia la coalizione (fino a Lombardo) per il ritorno di Enzo Bianco. M5s lo sconfessa (Di martedì 14 marzo 2023) Sempre più infuocato lo scenario politico ai piedi dell’Etna. dopo la rinuncia del candidato di M5s e Pd, arriva ora l’affondo del grillino Giancarlo Cancelleri. L’ex viceministro alle Infrastrutture per i Cinquestelle, dopo avere incassato il rifiuto a una sua candidatura alla guida di Catania – Conte ha confermato la regola dei due mandati – da giorni lavorava su un altro binario rispetto ai suoi, ovvero un’alleanza con Enzo Bianco (che potrebbe comprendere la sua vice-sindacatura). E proprio mentre il fronte progressista cerca una nuova soluzione per le prossime amministrative di Catania, Cancelleri ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui lancia un appello per sostenere Bianco, definito da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Sempre più infuocato lo scenario politico ai piedi dell’Etna.la rinuncia del candidato di M5s e Pd, arriva ora l’affondo del grillino Giancarlo. L’ex viceministro alle Infrastrutture per i Cinquestelle,avere incassato il rifiuto a una sua candidatura alla guida di– Conte ha confermato la regola dei due mandati – da giorni lavorava su un altro binario rispetto ai suoi, ovvero un’alleanza con(che potrebbe comprendere la sua vice-sindacatura). E proprio mentre il fronte progressista cerca una nuova soluzione per le prossime amministrative diha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cuiun appello per sostenere, definito da ...

