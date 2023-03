Caso Negreira, Piqué: «Il Barcellona era superiore a tutti a prescindere dall’arbitro» (Di martedì 14 marzo 2023) L’ex giocatore del Barcellona, Gerard Piqué, ha affermato di non aver mai incontrato né José María Enríquez Negreira né suo figlio e che metterebbe la mano sul fuoco che il Barcellona non ha comprato arbitri in vita sua. Lo ha detto l’ex difensore catalano in un’intervista a El món su Rac1 . Di seguito le parole di Piqué sul Caso Negreira: «I giocatori non sanno nulla in merito. Non so se il lavoro di Negreira fosse quello di aiutare nella compilazione dei rapporti, ma noi giocatori non ne sappiamo nulla. Ho molta fiducia nel club e nelle persone che lo gestiscono». Piqué nell’intervista continua a difendere il Barcellona dagli attacchi mediatici: «Non importa quello che dice la stampa, quella è stata un’epoca d’oro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) L’ex giocatore del, Gerard, ha affermato di non aver mai incontrato né José María Enríquezné suo figlio e che metterebbe la mano sul fuoco che ilnon ha comprato arbitri in vita sua. Lo ha detto l’ex difensore catalano in un’intervista a El món su Rac1 . Di seguito le parole disul: «I giocatori non sanno nulla in merito. Non so se il lavoro difosse quello di aiutare nella compilazione dei rapporti, ma noi giocatori non ne sappiamo nulla. Ho molta fiducia nel club e nelle persone che lo gestiscono».nell’intervista continua a difendere ildagli attacchi mediatici: «Non importa quello che dice la stampa, quella è stata un’epoca d’oro ...

