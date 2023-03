Caso Juventus: carta Covisoc, ecco perchè i bianconeri non possono sorridere (Di martedì 14 marzo 2023) La Federcalcio ha inviato questa mattina ai legali di Cherubini e Paratici la seconda carta Covisoc (la prima in ordine di tempo), cioè la richiesta di chiarimenti alla procura da parte della commissione di vigilanza, datata 31 marzo, dalla quale poi è originata la famosa “nota 10940” firmata da Chinè e che la difesa bianconera ha chiesto nei vari processi (citandola come uno dei 9 punti nel ricorso al Collegio di Garanzia), con la speranza di trovarci dentro la prova di un vizio procedurale. In entrambi i documenti (richiesta Covisoc e risposta procura) non viene però mai citata la Juventus né i suoi dirigenti o le sue operazioni, che a ottobre 2021 avrebbero fatto scattare l’allarme ufficiale facendo partire il primo filone plusvalenze che ha portato - in sede di revocazione - al -15 in classifica inflitto ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 14 marzo 2023) La Federcalcio ha inviato questa mattina ai legali di Cherubini e Paratici la seconda(la prima in ordine di tempo), cioè la richiesta di chiarimenti alla procura da parte della commissione di vigilanza, datata 31 marzo, dalla quale poi è originata la famosa “nota 10940” firmata da Chinè e che la difesa bianconera ha chiesto nei vari processi (citandola come uno dei 9 punti nel ricorso al Collegio di Garanzia), con la speranza di trovarci dentro la prova di un vizio procedurale. In entrambi i documenti (richiestae risposta procura) non viene però mai citata lané i suoi dirigenti o le sue operazioni, che a ottobre 2021 avrebbero fatto scattare l’allarme ufficiale facendo partire il primo filone plusvalenze che ha portato - in sede di revocazione - al -15 in classifica inflitto ...

