Case – Parlamento Ue approva direttiva su efficienza energetica (Di martedì 14 marzo 2023) Case green, il Parlamento Ue approva la direttiva sull’efficienza energetica Il ministro Pichetto: “Testo insoddisfacente, pronti alla difesa dell’interesse nazionale” – STRASBURGO – Il Parlamento europeo ha approvato il suo mandato negoziale di legge su Case “green”, con l’obiettivo di aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo energetico entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La posizione dell’Eurocamera è stata approvata con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astensioni. Per i deputati, tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028, mentre per gli edifici già occupati la scadenza è fissata al ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)green, ilUelasull’Il ministro Pichetto: “Testo insoddisfacente, pronti alla difesa dell’interesse nazionale” – STRASBURGO – Ileuropeo hato il suo mandato negoziale di legge su“green”, con l’obiettivo di aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo energetico entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La posizione dell’Eurocamera è statata con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astensioni. Per i deputati, tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028, mentre per gli edifici già occupati la scadenza è fissata al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Mentre la Lega Parlamento Europeo vota per difendere gli italiani dall’ennesima eurofollia della direttiva case gre… - LegaSalvini : Case green, Lega Parlamento Europeo: da Ue attacco dal nostro Paese, battaglia non finisce qui. Marco Campomenosi… - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? La decisione è di pochi istanti fa: come ha votato il governo italiano sulla #casegreen ??… - paolo19305101 : RT @Noiconsalvini: Mentre la Lega Parlamento Europeo vota per difendere gli italiani dall’ennesima eurofollia della direttiva case green, P… - modesti_simone : RT @itsmeback_: La sinistra approva al Parlamento Europeo la follia delle case green: ti obbligo a spendere decine di migliaia di euro CONT… -