Case green | via libera in Parlamento Ue | classe energetica D per tutti Ecco da quando e cosa cambia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Approvata la direttiva UE sulle case green. L’Unione europea impone una patrimoniale mascherata sulle abitazioni de… - LegaSalvini : Mentre la Lega Parlamento Europeo vota per difendere gli italiani dall’ennesima eurofollia della direttiva case gre… - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? La decisione è di pochi istanti fa: come ha votato il governo italiano sulla #casegreen ??… - eiopago1 : RT @Lega_gruppoID: Case green: #Lega, è attacco a Italia, battaglia non è finita - La voce degli eurodeputati - - Rosaria21678530 : RT @Noiconsalvini: Case green, Lega Parlamento Europeo: da Ue attacco dal nostro Paese, battaglia non finisce qui. Marco Campomenosi Marco… -

, arrivano le nuove regole. Il Parlamento europeo ha approvato il suo mandato negoziale di legge su' con l'obiettivo di aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre le ...Via libera dell'Eurocamera alla cosiddetta direttiva sulleper l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. La luce verde della Plenaria è arrivata con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. Il testo è stato emendato dal Pe ..."La direttiva sulleapprovata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l'Italia. Anche nel Trilogo, come fatto fino a oggi, continueremo a batterci a difesa dell'interesse nazionale". ...

Case green, immobili in classe D entro il 2033. Parlamento Ue approva direttiva Il Sole 24 ORE

Sempre domattina si parlerà della «sfida dei condomini green» e dei «Gruppi di autoconsumatori per la produzione di energia collettiva». Altri appuntamenti sono in programma per il 25 marzo a Terni, ...STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva proposta dalla Commissione Europea per l’efficienza energetica degli edif ...