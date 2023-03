Case green | via libera del Parlamento Ue | entro il 2033 classe energetica ?D? per tutti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Approvata la direttiva UE sulle case green. L’Unione europea impone una patrimoniale mascherata sulle abitazioni de… - LegaSalvini : Mentre la Lega Parlamento Europeo vota per difendere gli italiani dall’ennesima eurofollia della direttiva case gre… - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? La decisione è di pochi istanti fa: come ha votato il governo italiano sulla #casegreen ??… - LegaSalvini : Case green, Lega Parlamento Europeo: da Ue attacco dal nostro Paese, battaglia non finisce qui. Marco Campomenosi… - SandraMeireles2 : RT @byoblu: Prosegue il dittatoriale progetto 'green' dell’UE. Con 343 voti a favore, 78 astenuti e 216 contrari, il tanto temuto efficient… -

AGI - La riforma della direttiva per l'efficientamento energetico degli edifici , che ha scatenato una nuova ondata di polemiche in Italia, è stata presentata dalla Commissione europea il 15 dicembre ...... con obiettivi ancor più stringenti per gli edifici pubblici e non residenziali: sono le norme previste dalla Direttiva europea sulleapprovata dal Parlamento di Strasburgo....Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sulle '' per l'edilizia a basse emissioni. Ma il percorso legislativo non è concluso e il governo Meloni promette battaglia. Il punto dell' Agi Il Parlamento europeo - con 343 voti a favore, 216 ...

Case green, immobili in classe D entro il 2033. Parlamento Ue approva direttiva Il Sole 24 ORE

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sulle “case green” per l’edilizia a basse emissioni. Ma il percorso legislativo non è concluso e il governo Meloni promette battaglia. Il punto dell’Agi ...Gli esponenti della maggioranza italiana all’Europarlamento hanno votato contro la proposta. “La direttiva sulle Case Green approvata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l’Italia. Anche nel ...