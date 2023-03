Case green | via libera del Parlamento Ue | entro il 2023 classe energetica ?D? per tutti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Isabella Tovaglieri: la direttiva case green promossa dall’Ue con la complicità della sinistra è una patrimoniale o… - ultimora_pol : ??Il Parlamento Europeo approva la direttiva sulle case green @ultimora_pol - Europarl_IT : ?????? Oggi dalle ore 12 si vota sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione… - petregiamp : RT @gspazianitesta: Qui è dove il relatore della direttiva 'case green' ci comunicava in italiano che il provvedimento oggi approvato serve… - GordonGekko1970 : RT @dottorbarbieri: ?????????? PRIMO VIA LIBERA DEL PARLAMENTO UE A #CASEGREEN Primi via libera alla cosiddetta direttiva sulle case green per… -

E' subito polemica per le possibilità di effettiva realizzazione nel nostro Paese di questo piano ambizioso che ormai viene chiamato direttiva "". "E' insoddisfacente per l'Italia. Anche ...leggi anche, Ue verso il sì all'obbligo di ristrutturazione: il piano del governo Meloni per aumentare bonus e incentivi Superbonus 110%, proroga fino a giugno per le villette Diversi ...Non solo nuovo obbligo di ristrutturazione casa per una maggiore efficienza energetica died edifici ( con la direttivaper leUe approvata oggi 14 Marzo e da effetuarsi entro il 2033) e nuovo obbligo di sostituzione di tutte le caldaie a gas ma ora dall'Ue arrivano ulteriori novità relativamente alla ...

Case green, ok del Parlamento Ue: classe D per tutti entro il 2033 Corriere della Sera

Milano, 14 mar. (LaPresse) - "La direttiva sulle Case Green approvata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l'Italia. Anche nel Trilogo, come fatto fino ...