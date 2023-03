Case green | via libera del Parlamento Ue | classe energetica «D» per tutti entro il 2033

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Isabella Tovaglieri: la direttiva case green promossa dall’Ue con la complicità della sinistra è una patrimoniale o… - Europarl_IT : ?????? Oggi dalle ore 12 si vota sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione… - FratellidItalia : ?? #LaCasaNonSiTocca. Siamo impegnati a contrastare l’assurda direttiva Ue sulle case green che non tiene conto dell… - donyp00288476 : RT @gspazianitesta: Il Gruppo del quale al Parlamento europeo fanno parte Azione e Italia Viva dice che la direttiva 'case green' serve a f… - francesala : RT @gspazianitesta: Il verde irlandese è contento: il Parlamento europeo ha approvato la direttiva 'case green'. Ora il Governo italiano si… -

Via libera dell'Eurocamera alla cosiddetta direttiva sulleper l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. La luce verde della Plenaria è arrivata con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. Il testo è stato emendato dal Pe ...Il Parlamento europeo approva la direttiva. Non è l'atto finale, ...BRUXELLES.sostenibili, avanti tutta. L'Aula del Parlamento europeo approva il testo che impone una ... Qui si concede dunque più tempo rendere gli immobili rispondenti all'agendadell'Unione ...

Il Parlamento Ue approva la direttiva case green: immobili in classe D entro il 2033 Il Sole 24 ORE

Via libera dell'Eurocamera alla cosiddetta direttiva sulle case green per l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. Il testo ora andrà al trilogo. Ci colleghiamo con Giuseppe Latour del ...STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva proposta dalla ...