Case green, primo sì a Strasburgo: «Nel 2030 in classe E». L'Italia guida la rivolta (Di martedì 14 marzo 2023) Via libera dell'Eurocamera alla cosiddetta direttiva sulle Case green per l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. La luce verde della Plenaria è arrivata con 343 voti... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 marzo 2023) Via libera dell'Eurocamera alla cosiddetta direttiva sulleper l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. La luce verde della Plenaria è arrivata con 343 voti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se… - AlexBazzaro : Approvata la direttiva UE sulle case green. L’Unione europea impone una patrimoniale mascherata sulle abitazioni de… - LegaSalvini : Mentre la Lega Parlamento Europeo vota per difendere gli italiani dall’ennesima eurofollia della direttiva case gre… - TuttoSportUSA : RT @borghi_claudio: L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se non… - rosaroccaforte : RT @ilpresidenteh: Se non fanno nulla contro la direttiva UE delle case green è meglio che si dimettano. -