Case green | primo ok del Parlamento Ue | Classe energetica D per tutti entro il 2033 Le novità e gli emendamenti | cosa cambia?

(Di martedì 14 marzo 2023) Via libera dell’Eurocamera alla direttiva sulleper l’efficienzadegli edifici in tutta Europa: 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. Adesso parte il negoziato con il Consiglio

... le cosiddette. La proposta di direttiva prevede l'obbligo di realizzare interventi di efficientamento energetico su tutti gli immobili. Il testo approvato prevede la classe energetica E ...Il voto sulla direttiva per lespacca il Ppe in tre tronconi, tra favorevoli, contrari e astenuti e trova il compatto no della maggioranza al governo italiano. Dai tabulati della votazione risulta infatti che, tra i ...... la maggioranza, accecata dall'ideologia, non ci ha ascoltato. Un duro colpo all'Italia, alle ... la battaglia per difendere ledegli italiani non finisce qui", concludono. .

C’è l’ok dell’Eurocamera alla ormai nota direttiva sulle case green per l’efficienza energetica degli edifici in tutto il Vecchio Continente: 343 i voti favorevoli, 216 quelli contrari, 78 gli ...L’obiettivo della direttiva sulle case green è portare a «un’ondata di ristrutturazioni» per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici che, nel complesso, sono responsabili di circa il 40 % ...