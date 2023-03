Case green | ok dell' Eurocamera alla direttiva sull' efficienza energetica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Isabella Tovaglieri: la direttiva case green promossa dall’Ue con la complicità della sinistra è una patrimoniale o… - Europarl_IT : ?????? Oggi dalle ore 12 si vota sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione… - FratellidItalia : ?? #LaCasaNonSiTocca. Siamo impegnati a contrastare l’assurda direttiva Ue sulle case green che non tiene conto dell… - MarcoFraVero : RT @gspazianitesta: Il verde irlandese è contento: il Parlamento europeo ha approvato la direttiva 'case green'. Ora il Governo italiano si… - Emrys77 : RT @gspazianitesta: Il verde irlandese è contento: il Parlamento europeo ha approvato la direttiva 'case green'. Ora il Governo italiano si… -

leggi anche, Ue verso il sì all'obbligo di ristrutturazione: il piano del governo Meloni per aumentare bonus e incentivi Superbonus 110%, proroga fino a giugno per le villette Diversi ...... a pochi minuti dal voto della Plenaria, avverte: 'E' un motivo di orgoglio per Forza Italia che si vada creando una maggioranza in Aula che possa stoppare la cosiddetta direttivasulla casa, ..."La direttiva sulleapprovata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l'Italia. Anche nel Trilogo, come fatto fino a oggi, continueremo a batterci a difesa dell'interesse nazionale", ...

Il Parlamento Ue approva la direttiva case green: immobili in classe D entro il 2033 Il Sole 24 ORE

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva proposta dalla Commissione Europea per l’efficienza energetica degli edif ...I voti favorevoli sono stati 343, quelli contrari 216 e gli astenuti 78. "La direttiva sulle case green approvata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l'Italia. Anche nel Trilogo, come fatto ...