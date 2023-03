Case Green | la nota di FdI-Ecr | “No all’efficientamento energetico sulla pelle dei cittadini”

(Di martedì 14 marzo 2023) Duradi FdI-Ecr sul testo sulleapprovato dall’aula di Strasburgo. «L’efficientamentodegli edifici è un obiettivo condivisibile ma non può essere perseguitodei». Lo dicono il copresidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini, il capodelegazione di FdI-Ecr Carlo Fidanza e l’eurodeputato di FdI- Ecr Pietro Fiocchi componente della commissione Itre del Parlamento Europeo.? Chiamatela patrimoniale mascherata «Il testo approvato oggi sulle– continuano – detta tempi irragionevoli, non tiene conto delle differenze tra i vari stati membri e non fa chiarezza sugli stanziamenti previsti per sostenere questo percorso. In queste condizioni, si ...

l'Ue approva l'obbligo di ristrutturazione: il piano del governo Meloni per aumentare bonus e incentivi In ogni caso, ora, come annunciato dalla ministra delle Finanze svedese ...Italia contro in Europa anche sulle case green: c'è il via libera definitivo dell'Europarlamento alla direttiva sull'efficientamento energetico. E l'Italia è anche contro lo stop ai motori termici ...Passo in avanti per l' efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sulle case green denominata "Energy Performance of Building Directive" (Epbd). Il via libera in Plenaria è arrivato con 343 voti favorevoli , 216 voti contrari e 78 astenuti. La direttiva rientra nel ...

Direttiva approvata con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astenuti. Numerosi gli emendamenti. I nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028 ..."Tutti condividiamo l'obiettivo dell'efficientamento energetico degli edifici, ma questo testo è l'ennesimo esempio di come non si dovrebbe condurre la transizione ecologica. In primo luogo perché non ...