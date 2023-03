Case green | immobili in classe D entro il 2033 Parlamento Ue approva direttiva

(Di martedì 14 marzo 2023) Dopo la spaccatura del dibattito di lunedì la Plenaria di Strasburgoil testo che prevede obblighi per edifici residenziali e impianti solari e novità in tema di bonus casa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Isabella Tovaglieri: la direttiva case green promossa dall’Ue con la complicità della sinistra è una patrimoniale o… - Europarl_IT : ?????? Oggi dalle ore 12 si vota sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione… - FratellidItalia : ?? #LaCasaNonSiTocca. Siamo impegnati a contrastare l’assurda direttiva Ue sulle case green che non tiene conto dell… - vocedelpatriota : Case green, FdI-Ecr: voto contrario, inaccettabili tempi e assenza di incentivi - Luis196820 : RT @dottorbarbieri: ?????????? PRIMO VIA LIBERA DEL PARLAMENTO UE A #CASEGREEN Primi via libera alla cosiddetta direttiva sulle case green per… -

Via libera dell'Eurocamera alla cosiddetta direttiva sulleper l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. La luce verde della Plenaria è arrivata con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. Il testo è stato emendato dal Pe ...Il Parlamento europeo approva la direttiva. Non è l'atto finale, ...BRUXELLES.sostenibili, avanti tutta. L'Aula del Parlamento europeo approva il testo che impone una ... Qui si concede dunque più tempo rendere gli immobili rispondenti all'agendadell'Unione ...

Il Parlamento Ue approva la direttiva case green: immobili in classe D entro il 2033 Il Sole 24 ORE

I voti favorevoli sono stati 343, quelli contrari 216 e gli astenuti 78. “La direttiva sulle Case Green approvata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l’Italia. Anche nel Trilogo, come fatto ...Via libera del Parlamento europeo alla posizione negoziale per la direttiva sull'efficientamento energetico degli edifici. Su 637 votanti, 343 sono stati i ...