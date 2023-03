Case green, il via libera del Parlamento Ue Classe energetica D per tutti entro il 2033 Le novità e gli emendamenti: cosa cambia? (Di martedì 14 marzo 2023) Via libera dell’Eurocamera alla direttiva sulle Case green per l’efficienza energetica degli edifici in tutta Europa: 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. Adesso parte il negoziato con il Consiglio Leggi su corriere (Di martedì 14 marzo 2023) Viadell’Eurocamera alla direttiva sulleper l’efficienzadegli edifici in tutta Europa: 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. Adesso parte il negoziato con il Consiglio

