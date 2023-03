Case green | il Parlamento Ue dà l' ok Una mazzata Da Bruxelles è in atto un attacco all’Italia? Di’ la tua

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Approvata la direttiva UE sulle case green. L’Unione europea impone una patrimoniale mascherata sulle abitazioni de… - LegaSalvini : Isabella Tovaglieri: la direttiva case green promossa dall’Ue con la complicità della sinistra è una patrimoniale o… - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? La decisione è di pochi istanti fa: come ha votato il governo italiano sulla #casegreen ??… - LauraCh42905782 : Case “green”: approvata la posizione del Parlamento europeo Sempre secondo la posizione del PE, gli edifici reside… - FrancescoTagli : RT @gspazianitesta: Qui è dove il relatore della direttiva 'case green' ci comunicava in italiano che il provvedimento oggi approvato serve… -

ROMA - Sì dell'Europarlamento alla direttiva sulle, con 343 a favore e 216 contrari. La direttiva, che adesso però dovrà essere negoziata attraverso il trilogo, cioè le trattative tra lo stesso Europarlamento, la Commissione e il Consiglio ..., via libera del Parlamento Ue: entro il 2023 classe energetica 'D' per tutti IL PASSAGGIO Questo passaggio è stato eliminato dalle nuove bozze, mentre è stato demandato agli Stati membri ...Il Parlamento europeo ha dato via libera alla direttiva sulleper l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. I voti favorevoli sono stati 343 mentre i contrari 216 e 78 gli astenuti. Il provvedimento è stato emendato dal parlamento in più ...

Case green, ok del Parlamento Ue: classe D per tutti entro il 2033 Corriere della Sera

Case green con classe energetica D entro il 2033, il semaforo verde che arriva dall’Europa non piace all’Italia e rischia di creare seri problemi per milioni di italiani. Case green entro il 2023, ...Oggi, infatti, il Parlamento europeo ha approvato la cosiddetta direttiva sulla casa "green" e l'efficienza energetica degli edifici. La direttiva, lo ricordiamo, prescriverà agli Stati membri ...