Case green | arriva il sì dell’ Europarlamento | tutte le novità

(Di martedì 14 marzo 2023) Con nessuna modifica sostanziale al testo licenziato dalla commissione parlamentare Industria, èto il via libera definitivo del Parlamento europeo al mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico e emissioni nel settore edilizio, la cosiddetta direttiva sulle “” per l’efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. Il testo, emendato dal Pe in più parti, è stato approvato con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. L’obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di ...

Polemiche sul fronte italiano "La direttiva sulle Case Green approvata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l'Italia. Anche nel Trilogo, come fatto fino a oggi, continueremo a batterci a difesa ...