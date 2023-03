Carta Covisoc Juventus, Gravina: “In Italia cultura del sospetto diffusa” (Di martedì 14 marzo 2023) Continua a far discutere il tema relativo al processo plusvalenze che ha portato al -15 della Juventus in classifica, procedimento adesso al vaglio del Collegio di Garanzia. Quest’oggi, come svelato in anteprima della Gazzetta dello Sport, la Figc ha consegnato ai legati di Cherubini e Paratici anche la seconda Carta Covisoc (dove, come nella prima ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Continua a far discutere il tema relativo al processo plusvalenze che ha portato al -15 dellain classifica, procedimento adesso al vaglio del Collegio di Garanzia. Quest’oggi, come svelato in anteprima della Gazzetta dello Sport, la Figc ha consegnato ai legati di Cherubini e Paratici anche la seconda(dove, come nella prima ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : (Ansa): la Federcalcio ha trasmesso ai legali di #Cherubini e #Paratici - coinvolti nell’inchiesta plusvalenze… - sportface2016 : +++La #Figc ha trasmesso anche la seconda carta degli aggiornamenti tra Covisoc e Procura Federale richiesta dagli… - EzioGreggio : Altra vittoria sofferta della @juventusfc qualche momento di black out, ma altri 3 punti che ci portano a 53… SUL C… - JLingam8 : RT @Jugica60: Gravina e la carta Covisoc: “In Italia c’è la cultura del sospetto” ???????? ??*Norma Figc salva squadre: solo l’Inter ha rateizz… - Sonny99269319 : RT @cmdotcom: La #Figc ha già consegnato la 'Seconda carta #Covisoc'. Anche in questa, la #Juve non è citata, il -15 può rimanere https://t… -