Carta Covisoc e Juve, Gravina difende la Figc con parole durissime (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA - "Nel nostro Paese c'è una cultura del sospetto diffusa. E' una strategia, un metodo di lavoro che fa parte del nostro paese e mi stupisce che si segua questa cultura" . Il presidente della Figc ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA - "Nel nostro Paese c'è una cultura del sospetto diffusa. E' una strategia, un metodo di lavoro che fa parte del nostro paese e mi stupisce che si segua questa cultura" . Il presidente della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La #Figc ha trasmesso anche la seconda carta degli aggiornamenti tra Covisoc e Procura Federale richiesta dagli… - EzioGreggio : Altra vittoria sofferta della @juventusfc qualche momento di black out, ma altri 3 punti che ci portano a 53… SUL C… - Gazzetta_it : Ecco la seconda carta #Covisoc che la Figc ha già consegnato: la #Juve non è citata - AvarelloValerio : RT @francescoceccot: La cosa esilarante è che per la 2°volta i media (ai quali improvvisamente arrivano tutte le carte Procura-Covisoc a mo… - Zebratus : RT @CalcioFinanza: #Juventus, la #FIGC consegna la seconda “carta Covisoc”: il club non è citato -