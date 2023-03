Carta Covisoc due | consegnata alle difese di Cherubini-Paratici | non si parla di Juventus

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : (Ansa): la Federcalcio ha trasmesso ai legali di #Cherubini e #Paratici - coinvolti nell’inchiesta plusvalenze… - EzioGreggio : Altra vittoria sofferta della @juventusfc qualche momento di black out, ma altri 3 punti che ci portano a 53… SUL C… - capuanogio : I legali di #Paratici e #Cherubini pronti a chiedere la consegna anche della carta #Covisoc bis, quella da cui è na… - osv_angelo : RT @ZZiliani: Nessuno esce da questa storia con l'onore delle armi: nè la #Juventus nè la #COVISOC nè #Gravina nè la Procura di #Chinè. La… - osv_angelo : RT @ZZiliani: E tornando a bomba, e cioè al mistero della 'carta COVISOC', la domanda è: riannodando il nastro, di cosa si sarà parlato nei… -

Non c'è niente di strano, ho chiesto alladi fare accertamenti per forme di studio e larileva, tutto qui. È una modalità operativa di studio che si è trasformata in una forma di ...Juve, la "" è stata consegnata: ecco che cosa c'è nel documento GIANLUCA ODDENINO 11 Marzo 2023 Il Tar dà ragione a Cherubini e Paratici. Plusvalenze, punto a favore della Juve gianluca ..."Operazione di compravendita dei calciatori concluse a prezzi significativi, ma che comportano flussi pecuniari più contenuti se non nulli". La- nella cosiddetta seconda(due pagine, a fronte delle sei della risposta di Chinè) datata 31 marzo 2021 e inviata alla Procura della Figc e di cui l'ANSA ha preso visione - analizza il ...

La Figc consegna la seconda “Carta Covisoc”: perché la Juve non può sorridere Corriere dello Sport

ROMA - Il presidente della Figc Gabriele Gravina, nella conferenza stampa a margine del Consiglio Figc, ha risposto alla domanda in merito alle 'carte Covisoc' che la federazione ha consegnato ai ...Carta Coviscon, l’analisi dei bilanci e la richiesta di misure ... patrimoniali – abbia generato pochissima liquidità – si legge nel documento -. La Covisoc evidenzia una divergenza tra il prezzo ...