Carlo III | l’omaggio alla Regina Elisabetta nei suoi primi francobolli

Leggi su dilei

(Di martedì 14 marzo 2023) Rendere omaggio al Sovrano precedente è sempre un gesto molto intelligente, specie se era tanto amato: e non ha potuto fare altrimentiIII che, in occasione deicon la propria sagoma, ha voluto fare un tributo a sua madre, laII. La storia che si fonde con la famiglia, un modo per restare sempre legati a colei che ha governato per ben settant’anni, un esempio per il nuovo Re, ma anche un peso, dato il continuo confronto. Per questo, continuare a tenere viva la sua memoria, può essere un’ottima tattica per placare le sempre più numerose proteste neiconfronti. Icon la sagoma di ReLa Royal Mail ha annunciato la stampa dei...