Carlo e Camilla hanno accolto a Buckingham Palace i rappresentanti del Commonwealth. Con un'unica grande assente, Kate Middleton (Di martedì 14 marzo 2023) Dov'era Kate Middleton? Ieri la principessa del Galles non si è recata a Buckingham Palace per il primo raduno di tutti i dignitari del Commonwealth Day, organizzato da re Carlo e dalla regina Camilla. Un piccolo mistero reso ancora più fitto dal fatto che, poche ore prima, aveva accompagnato il marito William al tradizionale rito religioso svoltosi all'Abbazia di Westminster, in presenza di tutti i Royal più importanti. E all'uscita, da vera principessa, si era soffermata a lungo con i gruppi di bambini accorsi a salutarla.

