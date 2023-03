(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlta tensione nella Casa circondariale di, nel Casertano, dove un“affetto da disturbo bordeline di personalità“, denuncia il(Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) attraverso una nota del segretario regionale per la Campania Tiziana Guacci, “dopo aver parlato con l’addetto all’ufficio Matricola circa la richiesta di un permesso di necessità, si rifiutava di rientrare nella propria cella, pretendendo di restare libero. Nonostante i vari solleciti di rientro da parte degli agenti, l’uomo continuava ad opporre resistenza ed improvvisamente colpiva un Assistente Capo con un oggetto contundente, di un certo peso, alla mandibola. Il poliziotto veniva accompagnato in infermeria e successivamente in ospedale“.Guacci sottolinea che “lo stesso, i precedenti 8 e 9 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntennaSud : Carceri: Sappe,due aggressioni ad agenti penitenziari Taranto -

Oggi tutti scoprono che la giustizia minorile così com'è non va, ma è da troppo tempo che il... È da sottolineare che nell'ultimo periodo diversi detenuti delleminorili provocano con ...Oggi tutti scoprono che la giustizia minorile così com'è non va, ma è da troppo tempo che il... È da sottolineare che nell'ultimo periodo diversi detenuti delleminorili provocano con ...Oggi tutti scoprono che la giustizia minorile così com'è non va, ma è da troppo tempo che il... È da sottolineare che nell'ultimo periodo diversi detenuti delleminorili provocano con ...

Carceri: Sappe, 'detenuto ferisce agente a Carinola, ora basta' - Campania Agenzia ANSA

e ricorda che “il SAPPE denuncia da tempo che le carceri sono diventate un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della ...Presente il vice capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Per i sindacati servono interventi immediati per la sicurezza ...