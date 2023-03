Carceri, Delmastro sui tossicodipendenti mette tutti d’accordo. SanPa: “Benefici per l’intera società” (Di martedì 14 marzo 2023) Le comunità terapeutiche, i sindacati di polizia, i funzionari dell’amministrazione carceraria, perfino una voce, per quanto flebile, dell’opposizione: il provvedimento per fare in modo che i tossicodipendenti scontino le pene all’interno delle strutture di recupero, annunciato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha riscosso un consenso unanime tra gli addetti ai lavori e anche, si diceva, trasversale alla politica. Il piano consentirebbe da un lato di alleggerire il sovraffollamento delle Carceri, nelle quali i tossicodipendenti sono il 30% dei detenuti, e dall’altro di perseguire davvero lo scopo rieducativo della pena, che in questo caso non può che passare dalla disintossicazione. Villa Maraini: “Siamo felicissimi della proposta di Delmastro” “Siamo felicissimi di tale proposta, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Le comunità terapeutiche, i sindacati di polizia, i funzionari dell’amministrazione carceraria, perfino una voce, per quanto flebile, dell’opposizione: il provvedimento per fare in modo che iscontino le pene all’interno delle strutture di recupero, annunciato dal sottosegretario alla Giustizia Andreaha riscosso un consenso unanime tra gli addetti ai lavori e anche, si diceva, trasversale alla politica. Il piano consentirebbe da un lato di alleggerire il sovraffollamento delle, nelle quali isono il 30% dei detenuti, e dall’altro di perseguire davvero lo scopo rieducativo della pena, che in questo caso non può che passare dalla disintossicazione. Villa Maraini: “Siamo felicissimi della proposta di” “Siamo felicissimi di tale proposta, ...

